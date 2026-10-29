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Ушаков: трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

Татьяна Мозолевская

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, точная дата будет определена в ближайшее время, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Ушакова, при согласовании даты следующего раунда переговоров будет учитываться в том числе обстановка на поле боя.

Помощник президента также напомнил о срыве предыдущего раунда переговоров. «Вы помните, почему был отменен предыдущий раунд, который якобы и как будто бы был согласован. А потом сами украинцы его сорвали», – заявил Ушаков.

Он добавил, что состав российской делегации для участия в предстоящих переговорах пока не определен.

28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда будут проводиться трехсторонние переговоры по Украине. Ушаков также заявлял, что точную дату переговоров с Украиной объявят в скором времени. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что переговоры состоятся 10 ноября в Абу-Даби.

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