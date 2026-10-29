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Ушаков: проведение Российско-арабского саммита зависит от ситуации вокруг Ирана

Татьяна Мозолевская

Сроки проведения Российско-арабского саммита зависят от ряда обстоятельств, в том числе от развития ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от того, как будет развиваться американо-иранский конфликт. Или взаимопонимание будет, или что будет. От этого будет во многом зависеть и судьба нашего саммита», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

По его словам, проведение саммита по-прежнему остается на повестке дня. «Он на повестке дня, но он был отложен по понятным причинам, и по понятным причинам мы не можем согласиться на то, чтобы провести его сейчас, если никто не приедет», – пояснил помощник президента.

3 сентября советник президента России Антон Кобяков сообщил, что саммит «Россия – арабский мир» может состояться в 2027 г. при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Летом 2025 г. было решено организовать Российско-арабский саммит. Первоначально мероприятие планировалось провести в Москве 15 октября прошлого года. Однако 10 октября президент России Владимир Путин объявил о переносе саммита, чтобы не нарушать процесс мирного урегулирования в регионе Ближнего Востока.

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