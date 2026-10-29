Ушаков: проведение Российско-арабского саммита зависит от ситуации вокруг Ирана

«Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от того, как будет развиваться американо-иранский конфликт. Или взаимопонимание будет, или что будет. От этого будет во многом зависеть и судьба нашего саммита», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).