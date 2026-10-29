На выборах в парламент Израиля не определился победитель

Парламентские выборы в Израиле не выявили явного победителя. Как сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на израильскую ЦИК, после подсчета 77% голосов правящая правая партия «Ликуд» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху получает в кнессете 27 мандатов в 120-местном парламенте (кнессете). На 2-м месте центристы из либерально-сионистской партии «Яшар» бывшего начальника генштаба армии обороны Израиля Гади Айзенкота, основные противники Нетаньяху на этих выборах, они получают 20 мандатов. 3-е место занял представляющий интересы арабского населения Израиля «Объединенный список» с результатом в 13 мандатов. Далее расположилась правоцентристская оппозиционная партия бывшего премьера Нафтали Беннета «Бе-Яхад», получившая 11 мест в кнессете, 8 мандатов получают левоцентристские «Демократы». Ультраортодоксально иудейские партии «Объединенный иудаизм Торы», «Шас» и «Религиозный сионизм», ставшие союзниками Нетаньяху по коалиции, также проходят в кнессет, они получают 7, 7 и 6 мандатов соответственно. Кроме них в парламент Израиля также проходит умеренно исламистская арабская партия «Раам», получившая 6 мандатов. Проходной порог в кнессет установлен в 3,25%, явка на выборы составила 77% – максимальный показатель за 25 лет.