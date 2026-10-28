ФРС США сохранила ставку на уровне 3,75–4% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,75–4% годовых. Об этом говорится в заявлении федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Решение было принято 10 голосами против двух. В ФРС отметили, что сохранение ставки соответствует задачам регулятора по обеспечению максимальной занятости и стабильности цен.
Согласно заявлению, экономическая активность в США продолжает расти высокими темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, в том числе связанную с геополитическими событиями. Внутренние расходы остаются устойчивыми, рост производительности труда – высоким, а капитальные инвестиции – значительными.
В ФРС также сообщили, что темпы создания рабочих мест соответствуют росту численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.
При этом инфляция в США остается повышенной. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом поступающих экономических данных. ФРС подтвердила намерение обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2% и продолжить политику поддержания достаточного объема резервов в банковской системе.
16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ключевая ставка ФРС должна быть 1% или меньше.