ФРС США сохранила ставку на уровне 3,75–4% годовых

При этом инфляция в США остается повышенной. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом поступающих экономических данных. ФРС подтвердила намерение обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2% и продолжить политику поддержания достаточного объема резервов в банковской системе.