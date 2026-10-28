Российские птицефабрики нарастили выпуск яиц до 30,7 млрд штук
Российские сельхозорганизации за девять месяцев 2026 г. произвели более 30,7 млрд яиц, что на 1,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Минсельхозе.
В министерстве отметили, что российские птицефабрики продолжают наращивать производство, благодаря чему внутренний рынок полностью обеспечен яйцами. При этом в Минсельхозе подчеркнули необходимость сохранения баланса интересов потребителей, производителей и торговых сетей.
В ведомстве пояснили, что цены на яйца должны оставаться доступными для покупателей, а рентабельность производства – обеспечивать стабильную работу предприятий и дальнейшие инвестиции в отрасль.
Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева также сообщила, что птицеводческие предприятия работают в штатном режиме и полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. По ее словам, уровень цен остается стабильным, в пределах инфляции.
9 сентября Минсельхоз сообщил, что текущая динамика стоимости яиц свидетельствует о постепенном выравнивании цен после продолжительного периода снижения.