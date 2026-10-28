Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 502,68+0,41%RTSI977,24+0,41%RGBI112,36+0,04%RGBITR778,16+0,08%
Главная / Бизнес /

Российские птицефабрики нарастили выпуск яиц до 30,7 млрд штук

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские сельхозорганизации за девять месяцев 2026 г. произвели более 30,7 млрд яиц, что на 1,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что российские птицефабрики продолжают наращивать производство, благодаря чему внутренний рынок полностью обеспечен яйцами. При этом в Минсельхозе подчеркнули необходимость сохранения баланса интересов потребителей, производителей и торговых сетей.

В ведомстве пояснили, что цены на яйца должны оставаться доступными для покупателей, а рентабельность производства – обеспечивать стабильную работу предприятий и дальнейшие инвестиции в отрасль.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева также сообщила, что птицеводческие предприятия работают в штатном режиме и полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. По ее словам, уровень цен остается стабильным, в пределах инфляции.

9 сентября Минсельхоз сообщил, что текущая динамика стоимости яиц свидетельствует о постепенном выравнивании цен после продолжительного периода снижения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её