Минсельхоз: цены на яйца в России выравниваются после периода их снижения

2 сентября Росстат предоставил данные, согласно которым в период с 1 по 7 сентября индекс потребительских цен составил 100,05%, с начала года – 104,72%. За первую неделю сентября подорожали куриные яйца (+1,8%), гречка (+1,7%), пшено (+0,8%), сахар-песок (+0,6%), соль (+0,5%). Стоимость куриного мяса и мороженой рыбы выросла на 0,4%, на пшеничный хлеб и макароны – на 0,3%. Пшеничная мука, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, а также обеды в столовых, кафе и закусочных выросли на 0,2%.