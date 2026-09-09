Минсельхоз: цены на яйца в России выравниваются после периода их снижения
Текущая динамика стоимости яиц свидетельствует о постепенном выравнивании цен после продолжительного периода их снижения. Об этом сообщил Минсельхоз России.
Как отметило ведомство, для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Кроме того, в 2026 г. российские птицефабрики продолжают наращивать производство. В январе – июле сельхозорганизации произвели свыше 23 млрд яиц, что на 2,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
«Сейчас стоимость яиц у производителей ниже, чем была в 2024 г. При этом производство яйца продолжает расти», – подчеркнул генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
Он уточнил, что в начале осени меняется соотношение спроса и предложения. По его словам, после летнего периода начинается новый учебный год, и образовательные учреждения увеличивают объемы закупок яйца, что отражается на рынке.
2 сентября Росстат предоставил данные, согласно которым в период с 1 по 7 сентября индекс потребительских цен составил 100,05%, с начала года – 104,72%. За первую неделю сентября подорожали куриные яйца (+1,8%), гречка (+1,7%), пшено (+0,8%), сахар-песок (+0,6%), соль (+0,5%). Стоимость куриного мяса и мороженой рыбы выросла на 0,4%, на пшеничный хлеб и макароны – на 0,3%. Пшеничная мука, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, а также обеды в столовых, кафе и закусочных выросли на 0,2%.