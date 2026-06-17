Оптовая цена яиц второй год падает ниже себестоимости

Оптовая цена куриных яиц категории С1 в Москве к концу мая 2026 г. снизилась до 25 руб. за десяток против 110 руб. в середине февраля. Такие данные приводит система мониторинга Eggpack. Таким образом, по ее расчетам, за 3,5 месяца цена на этот товар сократилась почти в 4,5 раза. Зампред ассоциации «Народный фермер Чувашии» Ксения Сумкова считает происходящее тревожным сигналом для отрасли. По ее словам, несмотря на то что летом оптовая цена яиц традиционно снижается до уровня себестоимости, которая в среднем составляет 4–5 руб. за яйцо, или 40–50 руб. за десяток, в этом году падение оказалось более существенным.