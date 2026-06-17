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Главная / Бизнес /

Оптовая цена яиц второй год падает ниже себестоимости

Это связано с перепроизводством продукта
Линда Журавлева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Оптовая цена куриных яиц категории С1 в Москве к концу мая 2026 г. снизилась до 25 руб. за десяток против 110 руб. в середине февраля. Такие данные приводит система мониторинга Eggpack. Таким образом, по ее расчетам, за 3,5 месяца цена на этот товар сократилась почти в 4,5 раза. Зампред ассоциации «Народный фермер Чувашии» Ксения Сумкова считает происходящее тревожным сигналом для отрасли. По ее словам, несмотря на то что летом оптовая цена яиц традиционно снижается до уровня себестоимости, которая в среднем составляет 4–5 руб. за яйцо, или 40–50 руб. за десяток, в этом году падение оказалось более существенным.

Причин тому несколько. Прежде всего в летний сезон граждане переключаются на овощи, фрукты и другие сезонные продукты, а спрос на яйца, наоборот, сокращается, напоминает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов. В то же время птицефабрики не могут быстро сократить объемы производства, объясняет он, из-за чего на рынке и возникает профицит. Кроме того, школы и вузы уходят на каникулы, детские сады работают не в полную силу, а у жителей сел и деревень появляется собственное яйцо, перечисляет Сумкова.

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