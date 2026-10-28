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Песков: встреча по Украине в формате трех лидеров возможна

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Встреча по теме мирного урегулирования конфликта на Украине в формате трех лидеров возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

«Но, как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», – сказал он. Так пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о перспективах встречи глав России, США и Украины.

Песков также отметил, что понятие «скорой» встречи – растяжимое.

28 октября Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине и допустил скорую встречу с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. «У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча», – сказал американский президент.

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