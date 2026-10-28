Песков: встреча по Украине в формате трех лидеров возможна
Встреча по теме мирного урегулирования конфликта на Украине в формате трех лидеров возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
«Но, как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», – сказал он. Так пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о перспективах встречи глав России, США и Украины.
Песков также отметил, что понятие «скорой» встречи – растяжимое.
28 октября Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине и допустил скорую встречу с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. «У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча», – сказал американский президент.