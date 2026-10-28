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Ушаков: точная дата переговоров с Украиной скоро будет объявлена

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Точную дату переговоров с Украиной объявят в скором времени, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков ИС «Вести».

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Sun о том, что переговоры состоятся 10 ноября.

«Мы говорили, что в середине ноября, в 10-х числах ноября. Мы эти цифры упоминали, но точную дату мы еще пока не называли. А когда назовем? В скором времени», – сказал Ушаков.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат о дате нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию.

Канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска тогда сообщила, что трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины планируется провести после 4 ноября, предположительно в Абу-Даби (ОАЭ).

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