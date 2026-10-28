Программы поддержки спроса на автотехнику возобновятся с 1 декабря

Программы поддержки спроса на автотехнику возобновятся с 1 декабряДеньги на них возьмут из бюджета следующего года
Минпромторг и Минфин внесли в правительство предложение о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга с 1 декабря из лимитов, предусмотренных в бюджете на 2027 г. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
Предложение это, по словам Мантурова, было поддержано. «Это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой», – добавил первый вице-премьер.
Адресные программы поддержки спроса – льготное автокредитование и лизинг – на протяжении последних более чем 10 лет с некоторыми перерывами сопровождали развитие отечественного авторынка. Основной из них для населения всегда считалась программа льготного автокредитования, которая позволяет отдельным категориям граждан получить скидку до 10–25% на авансовый платеж при покупке машины российского производства (не менее 2500 баллов за локализацию) стоимостью до 2 млн руб.
Фактический объем финансирования программы льготного автокредитования в этом году составил порядка 20 млрд руб., что способствовало реализации 123 000 автомобилей, следует из данных Минпромторга. На льготный лизинг было выделено 30 млрд руб., по программе было продано почти 55 000 машин. Ведомство приостановило программы в конце сентября в связи с исчерпанием средств на них.
Продажи автомобилей всех типов отечественного производства по итогам девяти месяцев 2026 г. составили более 687 000 шт. – на 23% больше, чем годом ранее, следует из данных Минпромторга. Таким образом, примерно каждый четвертый автомобиль, выпущенный в России за этот период, был продан с применением этих мер господдержки.
Для сравнения, в 2025 г. на льготные автокредиты было выделено 40 млрд руб., с их помощью было продано 1 311 000 единиц техники, на льготный лизинг – 32,7 млрд руб. (61 300 машин).
В проекте бюджета на 2027–2029 гг. лимиты на господдержку спроса на автотехнику существенно снизились. Так, объем финансирования программы льготного автокредитования сократился с 20 млрд руб., заложенных на 2027 г. в бюджете 2026–2028 гг., до 7 млрд руб. в следующем трехлетнем цикле. «Ведомости» писали об этом 2 октября. На льготный лизинг автотехники в следующем году предполагается направить 17 млрд руб. против 37 млрд руб., которые заложены в текущем бюджете.
На 2028 г. правительство заложило в проекте бюджета расходы на льготные автокредиты также в размере 7 млрд руб. против 20 млрд руб. в текущем трехлетнем бюджете. На льготный лизинг – 14,3 млрд руб. (против 37,7 млрд руб.).
Глава Минпромторга Антон Алиханов 21 октября говорил, что ко второму чтению проекта бюджета на 2027–2029 гг. ведомство предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и лизинга. Министр отмечал, что в текущей версии проекта бюджета предусмотрен минимально необходимый объем финансирования этих инструментов.
Возвращение адресных программ поддержки спроса с декабря на годовой объем рынка существенно не повлияет, считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Но для отдельных автопроизводителей программы станет значимым подспорьем в реализации, отмечает он. Например, без льготных кредитов в октябре уже начинают снижаться продажи Evolute, «Москвича» и Lada – но ее в меньшей мере. Этим брендам досрочное возвращение программы на руку, полагает эксперт.
По мнению Целикова, рынок новых легковых автомобилей в России в этом году вырастет на 2% до 1,35 млн машин.