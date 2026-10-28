Программы поддержки спроса на автотехнику возобновятся с 1 декабря

В проекте бюджета на 2027–2029 гг. лимиты на господдержку спроса на автотехнику существенно снизились. Так, объем финансирования программы льготного автокредитования сократился с 20 млрд руб., заложенных на 2027 г. в бюджете 2026–2028 гг., до 7 млрд руб. в следующем трехлетнем цикле. «Ведомости» писали об этом 2 октября. На льготный лизинг автотехники в следующем году предполагается направить 17 млрд руб. против 37 млрд руб., которые заложены в текущем бюджете.