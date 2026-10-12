«Автостат» обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала

Geely снизила продажи почти на треть, оставшись на четвертой позиции с результатом 6734 авто. Замыкает пятерку лидеров Changan (+11%, 6498 единиц). Во второй пятерке наряду с китайскими марками и российским Jeland (бывший Jaecoo) оказались Mazda и Toyota, ввозимые в страну в основном из Китая без разрешения правообладателя. Но если продажи первой выросли в 4 раза до 3382 машин, то второй – всего на 1% до 3351 авто.