«Автостат» обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала

«Автостат» обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три кварталаВ минувшем месяце рынок показал символический рост на 0,1% в годовом выражении
Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122 771 шт., следует из данных совместного предприятия (СП) аналитического агентства «Автостат» и системы электронных паспортов от 12 октября.
До этого, 6 октября, СП отчиталось о регистрациях 115 060 новых легковых машин в сентябре, что на 6% меньше, чем годом ранее. Информация была обработана повторно после обновления данных, поступивших с задержкой, поясняют аналитики.
Три из 10 марок, лидирующих на рынке, в сентябре показали отрицательный результат в годовом выражении. У некоторых, наоборот, продажи выросли в разы на сравнительно низкой базе, что не изменило существенно общий тренд на стагнацию спроса.
Традиционный лидер отечественного рынка – «АвтоВАЗ» – увеличил продажи на 15% до 30 282 машин, на 2-м месте остался Haval — 14 252 авто (-15% г/г.). На третьей строчке расположился локальный преемник Chery – Tenet. Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз до 13 437 шт.
Geely снизила продажи почти на треть, оставшись на четвертой позиции с результатом 6734 авто. Замыкает пятерку лидеров Changan (+11%, 6498 единиц). Во второй пятерке наряду с китайскими марками и российским Jeland (бывший Jaecoo) оказались Mazda и Toyota, ввозимые в страну в основном из Китая без разрешения правообладателя. Но если продажи первой выросли в 4 раза до 3382 машин, то второй – всего на 1% до 3351 авто.
По итогам января – сентября 2026 г. российский авторынок сохраняет положительную динамику в сравнении с тем же периодом прошлого года. Она составила 8%, всего было продано 967 770 новых легковых автомобилей.
Опрошенные «Ведомостями» автодилеры отмечали продолжение стагнации на рынке и сдержанность со стороны потребителей.
Высокий уровень отказов по заявкам на автокредиты заставляет покупателей все чаще рассматривать в качестве альтернативы новой машине авто с пробегом либо продолжать ездить на том, что есть, говорил директор по маркетингу «Авилона» Юрий Блинов.
Покупатель по сравнению с прошлым годом стал более расчетливым и требовательным к обоснованию покупки, отмечал председатель совета директоров «Фаворит-моторс» Владимир Попов. Клиент сравнивает больше вариантов, внимательнее изучает условия кредита, интересуется сервисом, запчастями и будущей стоимостью перепродажи, перечислил собеседник.
Существенных причин для резкого изменения траектории рынка, особенно после окончания действия программ льготного автокредитования и лизинга, автодилеры не видят. Блинов ожидает, что в октябре продажи будут примерно на уровне сентября или немного снизятся, ориентировочно составив 110 000–115 000 новых легковых автомобилей. По итогам года он прогнозирует достижение рынком значения в диапазоне 1,3–1,35 млн машин.
Такой же прогноз директор «Автостата» Сергей Целиков представил в своем Telegram-канале 2 октября. Данные значения находятся в диапазоне от -2% до +2% по сравнению с 2025 г. По базовому сценарию Kept, рынок завершит этот год на уровне 1,35–1,4 млн автомобилей.