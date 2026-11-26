Матч турецкого «Бешикташа» и израильского «Хапоэля» остановили из-за беспорядков
Матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в Грузии приостановили из-за беспорядков на трибунах. Об этом пишет NTV Spor.
По данным платформы, напряженность возникла еще до игры на улицах, а во время матча конфликт между футболистами перерос в столкновения на трибунах. Грузинская полиция применила силу.
Перед началом встречи игроки «Бешикташа» отказались обмениваться рукопожатиями с футболистами соперника во время предматчевой церемонии, уточнила NTV Spor.
В июле полицейский получил ранение в ходе беспорядков после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Лондоне. Как минимум четверо участников беспорядков были задержаны. Стычки болельщиков сборной Марокко произошли в районе Эджвер-роуд. Жители Лондона также нападали на автомобили, в которые находились молодые женщины.
В том же месяце ФБР назвало полуфинал Англия – Аргентина самым рискованным матчем ЧМ-2026. На стадионе в Атланте предусмотрели отдельные входы для двух групп болельщиков, а для поддержания порядка задействуют дополнительные силы полиции. Особое внимание уделили районам вокруг отеля команд и стадиона.