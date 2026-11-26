В июле полицейский получил ранение в ходе беспорядков после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Лондоне. Как минимум четверо участников беспорядков были задержаны. Стычки болельщиков сборной Марокко произошли в районе Эджвер-роуд. Жители Лондона также нападали на автомобили, в которые находились молодые женщины.