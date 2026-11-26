Макрон усомнился в возможности согласовать бюджет ЕС на саммите Евросовета
Лидеры Евросоюза (ЕС) не смогут достичь соглашения по семилетнему бюджету объединения на 2028–2034 гг. в ходе саммита Евросовета. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Запись мероприятия выложили на официальном YouTube-канале Елисейского дворца.
«Думаю, можно сказать, что мы не достигнем соглашения в ходе этого Евросовета по вопросу бюджета, пусть даже мы вновь встретимся через несколько часов», – заявил французский лидер.
26 ноября Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писало, что лидеры стран ЕС могут столкнуться с настолько серьезными разногласиями, что все может закончиться конфликтом. Одним из ключевых спорных вопросов станет дальнейшее финансирование Украины. Проект семилетнего бюджета предусматривает выделение Киеву до 100 млрд евро преимущественно на оборонные нужды и бюджетную поддержку. По словам дипломатов, этой суммы недостаточно для покрытия потребностей страны
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. Документ планируют обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.
23 ноября Politico писало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины, уточнило издание.