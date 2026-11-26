26 ноября Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писало, что лидеры стран ЕС могут столкнуться с настолько серьезными разногласиями, что все может закончиться конфликтом. Одним из ключевых спорных вопросов станет дальнейшее финансирование Украины. Проект семилетнего бюджета предусматривает выделение Киеву до 100 млрд евро преимущественно на оборонные нужды и бюджетную поддержку. По словам дипломатов, этой суммы недостаточно для покрытия потребностей страны