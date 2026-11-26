Песков: ИИ кратно увеличил анализ обращений на прямую линию Путина
Искусственный интеллект (ИИ) за год значительно увеличил возможности анализа обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Машина научилась маршрутизировать ту или иную проблему, то есть определять – ведомство, подведомство, к какой категории вопросов относится», – заявил Песков (цитата по ТАСС).
Благодаря этому анализировать поступающие вопросы, устанавливать, какие органы власти и регионы они затрагивают, стало проще, чем год назад, уточнил представитель Кремля.
26 ноября эксперт по ИИ Сбербанка Алена Синелобова сообщила, что обновленная модель «Гигачата», которую будут использовать для обработки обращений граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сможет задавать уточняющие вопросы и проверять корректность полученной информации. Она отметила, что новая модель также способна более детально анализировать обращения и распределять их по подкатегориям.
В тот же день Кремль объявил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента состоятся 10 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов от граждан начнется в полночь 27 ноября и продлится до завершения программы.
В прошлом году «Итоги года» с президентом прошли 19 декабря. Тогда он обсудил боевые действия на Украине, экономику, внешнюю политику и демографию.