26 ноября эксперт по ИИ Сбербанка Алена Синелобова сообщила, что обновленная модель «Гигачата», которую будут использовать для обработки обращений граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сможет задавать уточняющие вопросы и проверять корректность полученной информации. Она отметила, что новая модель также способна более детально анализировать обращения и распределять их по подкатегориям.