Путин предложил обновить Нацстратегию развития ИИ до 2036 года
Президент РФ Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию по ИИ, рассчитанную до 2026 г. Такое заявление он сделал на конференции Сбера AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).
«Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я предлагаю обновить национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 г., утвердить национальный план действий в этой сфере», – сказал Путин.
26 июля Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.