«Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я предлагаю обновить национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 г., утвердить национальный план действий в этой сфере», – сказал Путин.