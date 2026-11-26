Захарова: РФ может принять меры в связи с закрытием Эстонией границы
Россия оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические меры для защиты своих интересов и прав граждан в связи с закрытием Эстонией оставшихся пунктов пропуска на границе, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эти все действия по закрытию оставшихся пунктов пропуска на российско-эстонской границе, конечно, в первую очередь несут болезненный удар по самой Эстонии», – сообщила Захарова на брифинге. По ее словам, решения об ответных мерах будут приниматься в координации с Белоруссией.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву.
23 ноября МИД России выразил протест Эстонии. В ведомстве назвали обвинения Таллина бездоказательными и предупредили о негативных последствиях закрытия границы для экономики республики.