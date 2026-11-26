«Эти все действия по закрытию оставшихся пунктов пропуска на российско-эстонской границе, конечно, в первую очередь несут болезненный удар по самой Эстонии», – сообщила Захарова на брифинге. По ее словам, решения об ответных мерах будут приниматься в координации с Белоруссией.