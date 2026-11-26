По мнению Бабиша, после завершения боевых действий необходимо разработать для Украины аналог плана Маршалла, в рамках которого европейские, в том числе чешские, компании смогут инвестировать в восстановление страны. Премьер при этом подчеркнул, что Чехия продолжает реализацию инициативы по поставкам боеприпасов Киеву.