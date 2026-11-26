Премьер Чехии призвал Европу активнее добиваться мира на Украине
Европейским странам необходимо активнее участвовать в урегулировании конфликта на Украине, не оставляя переговоры с российским руководством исключительно Соединенным Штатам. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед внеочередным саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает телеканал TV Nova.
«Нам нужен мир на Украине, и нужно наконец начать что-то делать, а не просто говорить об этом», – сказал Бабиш.
Премьер напомнил, что на встрече в Дублине в середине ноября европейские лидеры договорились, что Европу на переговорах по урегулированию конфликта будут представлять Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.
По мнению Бабиша, после завершения боевых действий необходимо разработать для Украины аналог плана Маршалла, в рамках которого европейские, в том числе чешские, компании смогут инвестировать в восстановление страны. Премьер при этом подчеркнул, что Чехия продолжает реализацию инициативы по поставкам боеприпасов Киеву.
Бабиш также подтвердил, что не поддержит предложенный проект семилетнего бюджета ЕС, согласование которого увязывают с участием всех стран объединения в финансировании Украины.
22 ноября чешский премьер назвал неприемлемым для республики новый проект бюджета ЕС. Он раскритиковал планы финансирования Украины и сокращения объема средств, выделяемых Чехии.
23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы инициировать контакты с европейскими странами, чтобы выяснить их готовность содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. 25 ноября представитель Кремля уточнил, что конкретных договоренностей о визите европейских представителей в Москву пока нет.