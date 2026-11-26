Индекс Мосбиржи в моменте снизился на 1,5%
Индекс Мосбиржи в моменте снизился на 1,5% к значению закрытия предыдущего торгового дня и составил 2322,95 пункта.
По состоянию на 16:00 мск показатель стал ниже на 1,15% к закрытию и достиг 2326,79 п. Индекс РТС снизился на 1,15% – 890,49 п. Общий объем торгов составил 40,14 млрд руб.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали акции ЛСР. Они торгуются по 801,60 руб., что на 9,45% больше к закрытию. Бумаги группы выросли, несмотря на то, что два дня назад совет директоров сообщил о планах провести делистинг акций. Также акции «Евротранса», делистинг которых запланирован на 30 декабря, выросли на 3,36% – до 6,15 руб.
Кроме того, бумаги «Аптечная сеть 36,6» выросли до 6,39 руб. (+2,05%), «Русгидро» – до 0,52 руб. (+1,97%), а «Фосагро» – до 5008 руб. (+1,44%).