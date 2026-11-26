Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали акции ЛСР. Они торгуются по 801,60 руб., что на 9,45% больше к закрытию. Бумаги группы выросли, несмотря на то, что два дня назад совет директоров сообщил о планах провести делистинг акций. Также акции «Евротранса», делистинг которых запланирован на 30 декабря, выросли на 3,36% – до 6,15 руб.