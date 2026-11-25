Несмотря на рост выручки, компания остается убыточной, хотя динамика существенно улучшилась. Чистый убыток за 9 месяцев сократился на 51%, до 688 млн руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее. Скорректированная OIBDA составила -777 млн руб., увеличившись на 51% год к году, а показатель OIBDAC – -836 млн руб., при этом операционный убыток сократился более чем в два раза.