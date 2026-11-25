Утренний звон по рынку акций 25 ноябряБиржа попала под давление
Торги на российском рынке акций в среду начались новым падением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,31% и составил 2324,80. Индекс РТС снизился на 0,31% и составил 891,32.
Базовый сценарий на сегодня – попытка стабилизации вблизи уровня 2300 пунктов после заметного падения накануне.
Без шансов на рост
Во вторник рынок акций прервал восстановление и завершил основную сессию уверенным снижением, откатившись к уровням начала октября. Индекс Мосбиржи упал до 2332,1 пункта (-2,1%), индекс РТС понизился до 894,11 пункта (-2,1%).
Основной удар по настроениям инвесторов нанесли новые геополитические сигналы, развеявшие надежды на скорый прогресс в переговорах по Украине. Генсек НАТО Марк Рютте призвал наращивать поддержку Украины после каждого инцидента, связанного с гибридными угрозами в Европе.
Не добавило оптимизма и намерение президента Украины Владимира Зеленского обратиться к новому составу конгресса США с просьбой усилить давление на Россию. При этом сохраняющаяся неопределенность относительно даты нового раунда переговоров России и Украины при посредничестве США воспринимается игроками как «пробуксовка диалога».
Серьезный удар рынок получил из девелоперского сегмента. Совет директоров группы ЛСР одобрил решение о делистинге акций и прекращении публичного статуса компании, что в моменте обрушило ее бумаги на 13,1%. Кроме того, рейтинговое агентство АКРА поставило кредитный рейтинг ГК «Самолет» под наблюдение, сигнализируя о возможных проблемах с обслуживанием долга. Эти события усилили общие опасения по поводу всего сектора.
Нефть Brent в моменте уходила ниже $86 за баррель, хотя к вечеру отскочила до $88. Падение цен на металлы и нефть усиливало давление на рынок.
Среди выросших бумаг можно отметить лишь акции «Циана» – 905,80 руб. (+0,27%).
Среди аутсайдеров были
Группа ЛСР – 755 руб. (-11,39%),
ГК «Самолет» – 269 руб. (-7,02%),
VK – 206,3 руб. (-4,18%),
«Газпром» – 103,19 руб.(-3,88%),
«Полюс» – 1003,4 (-3,54%).
Отчет «Группа Аренадата»: выручка выросла на 83%, убыток сократился вдвое
«Группа Аренадата» опубликовала неаудированные результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2026 года. Консолидированная выручка за 9 месяцев достигла 3,6 млрд руб., увеличившись на 83% г/г, что значительно превышает собственный годовой прогноз компании по росту не менее чем на 20%.
В III квартале выручка выросла на 76% год к году, что аналитики связывают в том числе с эффектом низкой базы и смещением сезонности. Основную долю доходов обеспечили текущие клиенты за счет продаж лицензий и технической поддержки, что подтверждает высокий уровень рекуррентности выручки.
Несмотря на рост выручки, компания остается убыточной, хотя динамика существенно улучшилась. Чистый убыток за 9 месяцев сократился на 51%, до 688 млн руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее. Скорректированная OIBDA составила -777 млн руб., увеличившись на 51% год к году, а показатель OIBDAC – -836 млн руб., при этом операционный убыток сократился более чем в два раза.
Финансовое положение группы остается устойчивым: на конец сентября 2026 г. отрицательный чистый долг (положительная денежная позиция) составил 1292 млн руб. против 155 млн руб. годом ранее, что позволяет финансировать развитие за счет собственных средств.
Компания сохраняет прогноз по росту выручки не менее чем на 20% по итогам 2026 г. и планирует выйти на традиционно положительный финансовый результат с высокой рентабельностью по OIBDAC и NIC в IV квартале, на который приходится превалирующая доля годовой выручки из-за сезонности.
Операционные результаты также указывают на активное развитие продуктового портфеля: за III квартал выпущено 27 мажорных и минорных релизов, а за 9 месяцев – 70. Кроме того, в ноябре «Аренадата» заключила стратегическое партнерство с Yandex B2B Tech для совместных решений в области управления данными, что может усилить позиции компании на рынке.
Что день грядущий нам готовит
Геополитическая неопределенность остается главным фактором давления на рынок, отмечают аналитики. Конкретики по новому раунду переговоров по украинскому урегулированию нет, а заявления конфликтующих сторон не добавляют позитива.
Brent утром вновь снижается на 1,5% до $90 за баррель после роста накануне вечером. Смешанная динамика не дает устойчивой опоры российскому нефтегазовому сектору.
Рынок, как полагают эксперты, перепродан и технически готов к отскоку, но отсутствие геополитической конкретики и нестабильная нефть ограничивают восстановление. Ключевой вопрос дня – сможет ли индекс удержаться у поддержки 2310 и реализовать отскок к 2350–2400 или давление продавцов вернет его к тестированию 2300.
Аналитики расходятся в оценках: БКС и ПСБ видят риски дальнейшего снижения к 2300, тогда как Freedom Global допускает восстановление к 2500 с текущих уровней. Для решительного движения вверх рынку необходима либо конкретная дата новых переговоров, либо устойчивый разворот нефти и внешних рынков вверх.