На выплаты купона эмитент должен был направить 3,56 млн руб., а на погашение части номинальной стоимости – еще 9 млн руб. Компания не смогла выплатить 12,56 млн руб. На ее расчетном счете недостаточно средств из-за того, что они не поступили от контрагентов, заявили в «Виллине».