Производитель «Виллина» допустил техдефолт по облигациям
Производитель «Виллина» допустил технический дефолт при выплате купона и части номинала облигаций серии БО-01-001P. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
На выплаты купона эмитент должен был направить 3,56 млн руб., а на погашение части номинальной стоимости – еще 9 млн руб. Компания не смогла выплатить 12,56 млн руб. На ее расчетном счете недостаточно средств из-за того, что они не поступили от контрагентов, заявили в «Виллине».
25 мая АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня СC|ru|, продлив статус «под наблюдением».
«Виллина» зарегистрирована в 2011 г. в Пензе. Она реализует полный цикл производства насосного оборудования. Продукция применяется на заводах нефте- и газопереработки, химических предприятиях, предприятиях топливно-энергетического комплекса, в судостроении, на пищевых комбинатах.