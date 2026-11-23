Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами на «СПБ бирже» в октябре составил 970,39 млрд руб., что на 3,7% больше сентябрьских показателей. Стоимостной объем сделок с неоактивами в октябре достиг 800,72 млрд руб. (+6,1% относительно сентября). Среднедневной объем торгов составил 25,83 млрд руб. Совершено 5,18 млн сделок, что на 12,8% меньше, чем в сентябре.