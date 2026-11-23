Новый рекорд торгов неоактивами на «СПБ бирже» составил 93,5 млрд рублей
«СПБ биржа» 20 ноября установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами – 93,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Чаще всего торги шли неоактивами на биткойн, Nvidia, эфириум, АМD, Anthropic, Nebius, Circle, Moderna, Micron, солану, Coherent, Intel, риппл, Bloom Energy, Lumentum. Всего на бирже доступно 79 таких инструментов.
На бирже напомнили, что неоактивы позволяют зарабатывать на изменении стоимости базисных активов в российской биржевой инфраструктуре. Позиции открываются и закрываются без комиссии.
Предыдущий рекорд дневного объема торгов неоактивами был достигнут 5 ноября. Сумма составила 78,4 млрд руб.
Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами на «СПБ бирже» в октябре составил 970,39 млрд руб., что на 3,7% больше сентябрьских показателей. Стоимостной объем сделок с неоактивами в октябре достиг 800,72 млрд руб. (+6,1% относительно сентября). Среднедневной объем торгов составил 25,83 млрд руб. Совершено 5,18 млн сделок, что на 12,8% меньше, чем в сентябре.