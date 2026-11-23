Доля МТС в компании кикшеринга «Юрент» выросла до 95,1%
Доля ЗПИФа, который находится под управлением АО «УК "Молния"», в «Юрент» составляла 10,49%. За миноритариями Андреем Сороко и Денисом Богдановым сохранились по 3,42% и 1,46% соответственно. Остальное принадлежит ООО «Эрион», юрлицу в структуре экосистемы МТС.
Главный редактор отраслевого портала «PRO шеринг» Денис Кунгуров рассказал газете «Коммерсантъ», что инициатором сделки стала МТС, а не паевой фонд. Он полагает, что выкуп доли у «Цифровых горизонтов» связан с планами «Юрент» на IPO на следующий год.
Оборот «Юрент» в 2025 г. увеличился на 23,7%, составив 15,5 млрд руб. Сервис стал лидером среди российских сервисов кикшеринга, сообщали в компании. В 2024 г. оборот платформы составлял 12,6 млрд руб. Число поездок на самокатах сервиса на платформе показало рост на 26,7% в годовом выражении.