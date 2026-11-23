Доля МТС, мажоритарного акционера ООО «Юрентбайк.ру», выросла на 95,1% после того, как закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Цифровые горизонты» вышел из числа совладельцев головной компании кикшеринга. Информация об этом указана в выписке из ЕГРЮЛ. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ».