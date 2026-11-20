Индекс Мобиржи опустился ниже 2350 пунктов впервые с октября
Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2350 пунктов впервые с октября. На минимуме показатель достиг 2344,39 п., свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 16:30 мск значение у индекса составляет 2344,63 п. К закрытию предыдущего торгового дня оно снизилось на 3,02%.
В лидерах роста указаны только акции «Циана», они прибавили 0,47%, до 907,4 руб. Ранее акционеры компании одобрили выплату дивидендов за девять месяцев.
Больше всего в цене упали акции МКПАО «ВК» – на 7,12%, до 204,9 руб. За ними ценные бумаги АФК «Система» – -6,87%, до 7,92 руб., «Русала» – -6,37%, до 21,98 руб., «Эн+ груп» – -6,27%, до 298,15 руб., а также «Северстали» – 5,17%, до 635 руб.
Индекс Мосбиржи снижается второй день. Среди причин такой динамики эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов называл отсутствие значимой конкретики по итогам встречи глав России, США и Китая на саммите АТЭС. Кроме того, статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям населения разочаровала – годовой рост цен ускорился до 7,07% с 6,97% на 9 ноября, а ожидания по инфляции в этом месяце выросли с 13,2% в октябре до 13,5%, рассказал он «Ведомостям».