Индекс Мосбиржи снижается второй день. Среди причин такой динамики эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов называл отсутствие значимой конкретики по итогам встречи глав России, США и Китая на саммите АТЭС. Кроме того, статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям населения разочаровала – годовой рост цен ускорился до 7,07% с 6,97% на 9 ноября, а ожидания по инфляции в этом месяце выросли с 13,2% в октябре до 13,5%, рассказал он «Ведомостям».