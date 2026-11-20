Акционеры «Циана» одобрили дивиденды за девять месяцев
Акционеры МКПАО «Циан» одобрили выплату дивидендов за девять месяцев в размере 33 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
На 30 ноября установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
За I квартал 2026 г. акционеры «Циана» утвердили дивиденды в размере 53 руб. на акцию.
Совокупная выручка «Циана» за девять месяцев по МСФО составила 13,1 млрд руб. Это на 18,9% больше результата за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по итогам трех кварталов выросла на 45,3% почти до 3 млрд руб. За III квартал отдельно показатель снизился на 9,8% год к году и составил 952 млн руб.
Скорректированная EBITDA за девять месяцев увеличилась на 50,7% год к году до 4,2 млрд руб., рентабельность по показателю составила 31,8%. Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября составили 3,7 млрд руб.