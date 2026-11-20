Совокупная выручка «Циана» за девять месяцев по МСФО составила 13,1 млрд руб. Это на 18,9% больше результата за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по итогам трех кварталов выросла на 45,3% почти до 3 млрд руб. За III квартал отдельно показатель снизился на 9,8% год к году и составил 952 млн руб.