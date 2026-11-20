Цены на золото снизились на 3% за день
Фьючерсы на золото на бирже Comex упали в цене на 3%, что стало самым резким снижением с марта.
По состоянию на 12:51 мск декабрьский контракт на золото стоит 3572,25 руб. за унцию, что на 3,07% меньше значения закрытия предыдущего дня. На минимуме фьючерс достиг 3515,32 руб. за унцию.
К этому времени серебро подешевело на 4,84% до 42,21 руб. за унцию, платина – на 3,52% до 1299,8 руб. за унцию.
Reuters пишет, что на фоне ожидания жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США окрепли доллар и доходность казначейских облигаций. На золото такое давление влияет негативно. По словам гендиректора Critical Metals Тони Сейджа, продолжающаяся распродажа акций, связанная с ИИ, также приводит к вынужденной ликвидации некоторых позиций по золоту для покрытия убытков в других областях.