Reuters пишет, что на фоне ожидания жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США окрепли доллар и доходность казначейских облигаций. На золото такое давление влияет негативно. По словам гендиректора Critical Metals Тони Сейджа, продолжающаяся распродажа акций, связанная с ИИ, также приводит к вынужденной ликвидации некоторых позиций по золоту для покрытия убытков в других областях.