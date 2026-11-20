МТС в 2027 году проведет байбэк на сумму до 21,5 млрд рублей
Совет директоров ПАО «МТС» утвердил программу обратного выкупа акций на 2027 г. в объеме не более 21,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
МТС выделила до 12,5 млрд руб. на сделки по покупке акций на открытом рынке. Еще 9 млрд руб. предусмотрены на приобретение бумаг у основного акционера – АФК «Система» и ее дочерних компаний. Программу реализует «дочка» МТС – ООО «Бастион».
Байбэк МТС предусматривает возврат капитала акционерам в размере до 20% годовой OIBDA в 2027–2028 гг. Минимальный целевой размер возврата и дивидендов составляет 70 млрд руб.
Акции МТС с начала торгов потеряли 3,43% от стоимости. По состоянию на 10:49 мск ценные бумаги торгуются по 174,5 руб.
Ранее стало известно, что совет директоров МТС рекомендовал по итогам девяти месяцев выплатить дивиденды в размере 7 руб. на акцию. Сумма дивидендов по итогам отчетного периода составит 13,99 млрд руб. Дату отсечки предложили установить на 18 января 2027 г.
Выручка МТС за девять месяцев по МСФО выросла на 10,7% год к году до 647,2 млрд руб. благодаря увеличению доходов от телеком-услуг, рекламы и розничного бизнеса. OIBDA выросла на 14,5% до 238 млрд руб. Чистая прибыль составила 85,2 млрд руб., что в 6,2 раза больше год к году.