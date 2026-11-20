Выручка МТС за девять месяцев по МСФО выросла на 10,7% год к году до 647,2 млрд руб. благодаря увеличению доходов от телеком-услуг, рекламы и розничного бизнеса. OIBDA выросла на 14,5% до 238 млрд руб. Чистая прибыль составила 85,2 млрд руб., что в 6,2 раза больше год к году.