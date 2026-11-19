Банк России ждет запуска пилота по операциям с паями в режиме Т0 до конца года
Банк России планирует, что эксперимент по проведению операций с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в режиме Т0 будет запущен в этом году. Об этом сообщил зампред регулятора Филипп Габуния в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.
«Проект стандарта, который мы видели, одобренный НАУФОР, с нашей точки зрения работоспособный. Сейчас будут пробовать запускать "пилот"», – сказал он.
Габуния отметил, что реализовать проект технически сложно. По его словам, было мало веры в то, что индустрия будет в состоянии договориться.
Сейчас на Мосбирже основные торги паями БПИФ проходят в режиме Т+1. Это значит, что окончательные расчеты (поставка паев и списание денег) завершаются на следующий рабочий день после заключения сделки. Режим Т0 означает, что расчеты по сделкам будут проходить «день в день».
22 июля директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова заявила, что Банк России готов обсудить запуск пилотного проекта по проведению операций с паями в режиме Т0. При этом она отметила, что для клиентов важно исключить ситуации, когда после завершения расчетов количество принадлежащих им паев может измениться.
«Ведомости» писали, что готовность принять участие в эксперименте подтвердили управляющие компании «Альфа-капитал», «Первая» и «ВИМ инвестиции». Гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева заявила, что компания заинтересована в переходе на режим Т0, поскольку клиенты все чаще совершают операции онлайн и ожидают их ускорения. Гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский также отметил высокий спрос клиентов на более быстрые операции как при покупке, так и при погашении паев открытых ПИФов.