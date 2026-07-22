ЦБ поддержал запуск эксперимента с операциями по паям в режиме Т0
Банк России готов обсудить запуск пилотного проекта по проведению операций с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в режиме Т0. Об этом на конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2026» заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.
По ее словам, регулятор поддерживает идею эксперимента, однако считает необходимым предварительно проработать механизм проведения таких операций.
«Мы готовы пообсуждать какой-то пилот, как вы и предлагаете», – сказала Шишлянникова. При этом она отметила, что для клиентов важно исключить ситуации, когда после завершения расчетов количество принадлежащих им паев может измениться.
Готовность принять участие в эксперименте подтвердили управляющие компании «Альфа-капитал», «Первая» и «ВИМ инвестиции».
Гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева заявила, что компания заинтересована в переходе на режим Т0, поскольку клиенты все чаще совершают операции онлайн и ожидают их ускорения. Гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский также отметил высокий спрос клиентов на более быстрые операции как при покупке, так и при погашении паев открытых ПИФов.
Для запуска эксперимента Банк России ожидает от участников рынка предложения по стандарту проведения таких операций, в том числе с распределением ответственности управляющих компаний.
7 июля «Ведомости» писали, что большинство ПИФов, запущенных российскими финансовыми инфлюенсерами, показывают положительный результат, но только два смогли обеспечить доходность выше конкурентов среди традиционных фондов.
Московская биржа с 22 июня перевела торги инвестиционными паями на фондовом рынке в режим основных торгов Т+ (стакан Т+1), который уже используется для акций. Представители биржи рассчитывают, что унификация торговых режимов упростит доступ к инструментам коллективных инвестиций, прежде всего для алгоритмических и высокочастотных трейдеров, а также проп-трейдинговых компаний.