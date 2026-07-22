ЦБ поддержал запуск эксперимента с операциями по паям в режиме Т0

Гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева заявила, что компания заинтересована в переходе на режим Т0, поскольку клиенты все чаще совершают операции онлайн и ожидают их ускорения. Гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский также отметил высокий спрос клиентов на более быстрые операции как при покупке, так и при погашении паев открытых ПИФов.