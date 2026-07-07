Только два ПИФа фининфлюенсеров обогнали традиционных конкурентов по доходности

Первые фонды под управлением финансовых инфлюенсеров в 2025 г. запустили УК «Альфа-капитал» совместно с Московской биржей. К концу июня этого года в России действовало уже семь открытых (все от «Альфа-капитала»), один биржевой (УК «Первая») и один интервальный (УК «Восток-запад») фонд с совокупным объемом средств под управлением блогеров более 800 млн руб., подсчитала Бакланова. Деньгами инвесторов управляют Назар Щетинин, Евгений Коган, Иван Крейнин, Игорь Шимко и др. инфлюенсеры. По четыре фонда вкладываются в акции и придерживаются смешанной стратегии, еще один ориентируется на инвестиции в облигации.