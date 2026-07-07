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Главная / Инвестиции /

Только два ПИФа фининфлюенсеров обогнали традиционных конкурентов по доходности

Фонды блогеров оказались такими же неповоротливыми, констатировали в «Эйлере»
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Большинство паевых инвестфондов (ПИФ), запущенных российскими финансовыми инфлюенсерами, показывают положительный результат, но только два смогли обеспечить доходность выше конкурентов среди традиционных фондов. Об этом старший аналитик «Эйлера» по ПИФам и ЦФА Елена Бакланова пишет в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Несмотря на небольшие размеры, авторские фонды, как правило, не реализуют свое преимущество в скорости и стоимости ребалансировки портфеля, констатировала она.

Харизматичные идеи

Первые фонды под управлением финансовых инфлюенсеров в 2025 г. запустили УК «Альфа-капитал» совместно с Московской биржей. К концу июня этого года в России действовало уже семь открытых (все от «Альфа-капитала»), один биржевой (УК «Первая») и один интервальный (УК «Восток-запад») фонд с совокупным объемом средств под управлением блогеров более 800 млн руб., подсчитала Бакланова. Деньгами инвесторов управляют Назар Щетинин, Евгений Коган, Иван Крейнин, Игорь Шимко и др. инфлюенсеры. По четыре фонда вкладываются в акции и придерживаются смешанной стратегии, еще один ориентируется на инвестиции в облигации.

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