Мосбиржа переведет торги паями ПИФов в режим основных торгов Т+
Московская биржа с 22 июня переведет торги инвестиционными паями на фондовом рынке в режим основных торгов Т+ (стакан Т+1), который уже используется для акций. Об этом сообщила торговая площадка.
Представители биржи рассчитывают, что унификация торговых режимов упростит доступ к инструментам коллективных инвестиций, прежде всего для алгоритмических и высокочастотных трейдеров, а также проп-трейдинговых компаний.
Нововведение позволит банкам и брокерам объединить доступ к долевым инструментам в рамках единого торгового режима и сократить затраты на администрирование брокерских систем. Кроме того, упрощение доступа алгоритмических участников рынка должно способствовать росту ликвидности фондов.
После перехода на новый режим инвесторы также смогут использовать при торговле паями ПИФов айсберг-заявки. Механизм их работы будет аналогичен действующим правилам на рынке акций.
11 июня сообщалось, что Банк России запустил единую витрину данных о паевых инвестиционных фондах, доступных неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволяет сравнивать характеристики фондов и подбирать наиболее подходящие инвестиционные продукты.