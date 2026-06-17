Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,802+0,67%BISVP10,2-0,2%VSMO23 320+0,09%IMOEX2 494,37+0,15%RTSI1 089,32+0,16%RGBI118,29-0,1%RGBITR783,11-0,07%
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа переведет торги паями ПИФов в режим основных торгов Т+

Ведомости

Московская биржа с 22 июня переведет торги инвестиционными паями на фондовом рынке в режим основных торгов Т+ (стакан Т+1), который уже используется для акций. Об этом сообщила торговая площадка.

Представители биржи рассчитывают, что унификация торговых режимов упростит доступ к инструментам коллективных инвестиций, прежде всего для алгоритмических и высокочастотных трейдеров, а также проп-трейдинговых компаний.

Нововведение позволит банкам и брокерам объединить доступ к долевым инструментам в рамках единого торгового режима и сократить затраты на администрирование брокерских систем. Кроме того, упрощение доступа алгоритмических участников рынка должно способствовать росту ликвидности фондов.

После перехода на новый режим инвесторы также смогут использовать при торговле паями ПИФов айсберг-заявки. Механизм их работы будет аналогичен действующим правилам на рынке акций.

11 июня сообщалось, что Банк России запустил единую витрину данных о паевых инвестиционных фондах, доступных неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволяет сравнивать характеристики фондов и подбирать наиболее подходящие инвестиционные продукты.

Читайте также:Граждане вложили в ПИФы на «Финуслугах» более 3 млрд рублей
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь