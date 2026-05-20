Граждане вложили в ПИФы на «Финуслугах» более 3 млрд рублей

ОПИФ представляет собой инструмент коллективного инвестирования: средства участников объединяются в общий фонд и передаются в доверительное управление. Управляющая компания (УК) размещает собранные средства в разные финансовые активы – например, в акции, облигации, депозиты и т. д. «Финуслуги» в этом инструменте выступают посредником между инвесторами и УК. Платформа агрегирует данные о ПИФах от партнерских УК, позволяя пользователям выбирать фонды, сравнивать их параметры и совершать операции онлайн. Чтобы начать инвестировать, гражданину достаточно зарегистрироваться на «Финуслугах» через «Госуслуги», для сделок не требуется брокерский счет. Минимальный размер вложений варьируется от 1000 до 5000 руб. – точная сумма зависит от конкретного фонда. Продажа ПИФов на платформе запущена в 2024 г. С того момента на витрине появилось 59 открытых ПИФов от 12 УК.