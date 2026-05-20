Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX174,4+1,21%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%RGBITR781,7-0,11%
Главная / Инвестиции /

Граждане вложили в ПИФы на «Финуслугах» более 3 млрд рублей

Они видят в них альтернативу вкладам с низким порогом входа, но иногда излишне гонятся за доходностью
Анастасия Брянцева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Популярность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) без открытия брокерских счетов выросла – стоимость чистых активов (СЧА) открытых ПИФов на «Финуслугах» в мае 2026 г. превысила отметку в 3 млрд руб., сообщал маркетплейс. За последние 12 месяцев наибольшую доходность на платформе показали фонды, ориентированные на российские облигации и драгоценные металлы, рассказал «Ведомостям» представитель финансового маркетплейса. Фонд «Рублевые перспективы» от УК «Герои» принес 31,12%, «Высокодоходные облигации» от УК «Альфа‑капитал» – 26,92%, а фонд «Золото» от УК «Доход» – 25,14%. В то же время фонды, инвестирующие в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, в том числе из металлургической и горнодобывающей отраслей, продемонстрировали наихудшую динамику за этот период.

ОПИФ представляет собой инструмент коллективного инвестирования: средства участников объединяются в общий фонд и передаются в доверительное управление. Управляющая компания (УК) размещает собранные средства в разные финансовые активы – например, в акции, облигации, депозиты и т. д. «Финуслуги» в этом инструменте выступают посредником между инвесторами и УК. Платформа агрегирует данные о ПИФах от партнерских УК, позволяя пользователям выбирать фонды, сравнивать их параметры и совершать операции онлайн. Чтобы начать инвестировать, гражданину достаточно зарегистрироваться на «Финуслугах» через «Госуслуги», для сделок не требуется брокерский счет. Минимальный размер вложений варьируется от 1000 до 5000 руб. – точная сумма зависит от конкретного фонда. Продажа ПИФов на платформе запущена в 2024 г. С того момента на витрине появилось 59 открытых ПИФов от 12 УК.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте