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Главная / Инвестиции /

Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах

Ведомости

ЦБ собрал на своем сайте единую витрину данных по паевым инвестиционным фондам (ПИФ), доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнивать параметры фондов и выбирать наиболее подходящие, говорится в сообщении регулятора.

Сейчас на российском рынке коллективных инвестиций насчитывается более 400 ПИФов с различными стратегиями вложений – в акции, облигации, инструменты денежного рынка, недвижимость и другие активы. Системы вознаграждения у фондов бывают разные. «Их доходность тоже варьируется: от отрицательных значений до 30% годовых», – пояснили в Банке России.

Граждане вложили в ПИФы на «Финуслугах» более 3 млрд рублей

Инвестиции / Инструменты

Сервис содержит ключевые характеристики фондов, включая их тип, стратегию управления, доходность за последние 12 месяцев, размер комиссий, а также скидки и надбавки. В качестве источников информации ЦБ использует открытые данные из правил доверительного управления и отчетности фондов. Обновлять сведения планируется ежемесячно. До конца 2026 г. витрина будет работать в тестовом режиме.

В регуляторе отметили, что инвесторам следует оценивать ПИФы по совокупности показателей, а не ориентироваться исключительно на прошлую доходность. Высокий результат за предыдущий год не гарантирует аналогичной доходности в будущем.

20 мая сообщалось, что объем вложений граждан в ПИФы через финансовый маркетплейс «Финуслуги» превысил 3 млрд руб. По данным платформы, за последние 12 месяцев лучшую доходность показали фонды, ориентированные на российские облигации и драгоценные металлы. Наихудшую динамику продемонстрировали ПИФы, инвестирующие в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, в том числе металлургического и горнодобывающего сектора.

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