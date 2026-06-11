Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах

Сейчас на российском рынке коллективных инвестиций насчитывается более 400 ПИФов с различными стратегиями вложений – в акции, облигации, инструменты денежного рынка, недвижимость и другие активы. Системы вознаграждения у фондов бывают разные. «Их доходность тоже варьируется: от отрицательных значений до 30% годовых», – пояснили в Банке России.