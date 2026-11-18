Утренний звон по рынку акций 18 ноябряБиржа ждет свежих геополитических новостей
Торги на российском рынке акций начались снижением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,17% и составил 2497,62. Индекс РТС снизился на 0,17% и составил 954,25.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация индекса в диапазоне 2470–2530 пунктов в ожидании встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС.
Крутой разворот
Рынок акций во вторник продемонстрировал уверенный разворот: начав основную сессию снижением на фоне дешевеющей нефти и слабости внешнего фона, к вечеру индекс Мосбиржи вышел в уверенный плюс и вновь превысил отметку 2500 пунктов. Рублевый индикатор увеличился до 2501,98 пункта (+1%), а индекс РТС вырос до 955,91 пункта (+1,1%).
Главным триггером разворота стал внутридневной перелом рынке нефти. Утром январский фьючерс на Brent падал ниже $91,5 на фоне прогнозов МЭА и Goldman Sachs о существенном избытке предложения в 2027 г. (до 2 млн баррелей в сутки). Однако днем цены отскочили выше $93 за баррель (+1,3%), что поддержало в первую очередь нефтегазовый сектор российского рынка.
При этом, как полагают некоторые аналитики, рынок фактически «купил ожидания» встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Инвесторы рассчитывали на возможные договоренности о сотрудничестве, включая позитив в украинском урегулировании.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«Совкомфлот» – 84,20 руб. (+4,20%),
«Ростелеком» ао – 48,20 руб. (+3,59%),
«Алроса» – 24,16 руб. (+3,43%),
«Газпром» – 118,46 руб. (+2,81%).
Среди снизившихся бумаг можно выделить разве что «Магнит» – 2025,5 руб (-0,74%) и Совкомбанк – 11,56 руб. (-0,52%).
Отчет «ВИ.ру»: сильный со всех сторон
«ВИ.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») представил отчетность по МСФО за девять месяцев и III квартал 2026 г., которая в целом оказалась сильной.
Темп роста выручки в III квартале (+10,5%) ускорился по сравнению со II кварталом (+9,7%) и тем более с I кварталом, когда было отмечено снижение на 4%. Это указывает на восстановление и ускорение бизнес-динамики. Оба клиентских сегмента показали положительную динамику. B2C-сегмент вырос на 15,1%, а B2B – на 9,1%.
Чистая прибыль за девять месяцев (4,67 млрд руб.) уже превысила результат за весь 2025 г. В III квартале рост прибыли на 74% был обусловлен как ростом EBITDA, так и снижением чистых финансовых расходов на 0,5 млрд руб.
Компания имеет чистую денежную позицию в размере 9,8 млрд руб. против чистого долга в 3,4 млрд годом ранее. Это означает, что денежные средства на счетах превышают долговые обязательства, что обеспечивает финансовую устойчивость.
Аналитики охарактеризовали отчетность «ВИ.ру» как весьма позитивную. Компания продемонстрировала не только рост финансовых показателей, но и улучшение их качества. Ускорение роста выручки говорит о сильном спросе, а кратный рост прибыли подтверждает эффективность операционной модели.
Отчет «Черкизово»: стоимость денег омрачает радужные перспективы
Группа «Черкизово» отчиталась за девять месяцев: прибыль и денежный поток выросли кратно при снижении долговой нагрузки. Выручка группы составила 224,17 млрд руб. (+6,4% г/г) при практически неизменном объеме продаж (-0,3%), то есть рост обеспечен ассортиментом, а не физическими объемами.
Скорректированная EBITDA выросла на 28,5% до 51,17 млрд руб., рентабельность поднялась до 22,8% (+3,9 п. п.), а скорректированная чистая прибыль увеличилась более чем в 2,3 раза – до 24,2 млрд руб. с 10,3 млрд руб. годом ранее.
Главный позитив отчета, по мнению аналитиков, – денежный поток и баланс. Скорректированный свободный денежный поток достиг 19,8 млрд руб., это почти в 3,8 раза больше, чем годом ранее, а чистый долг снизился на 8% до 131,05 млрд руб.
Коэффициент Net Debt/EBITDA вырос до 1,9х с 2,8х, что дает компании комфортный запас прочности. Основной драйвер маржи – благоприятная конъюнктура на зерновом рынке и эффективные закупки сырья, что снизило себестоимость в птицеводстве и свиноводстве.
Сдерживающие факторы – экспорт и стоимость долга. Поставки мяса птицы в Китай были ограничены, экспортные объемы снизились на 10,1%; фудсервис просел на 0,9%, а низкие цены на зерно ударили по растениеводству. CAPEX был сокращен на 8,2% до момента снижения стоимости капитала, а покрытие процентов составляет 3,4х против 6,0–8,8х в 2020–2022 гг.
Отчет сильный по прибыли и кэшу, говорят аналитики, но с осторожным взглядом на будущие темпы роста выручки.
Что день грядущий нам готовит
Ожидание саммита АТЭС – главный катализатор для рынка сегодня. Сегодня президент РФ Владимир Путин встречается с председателем КНР Си Цзиньпином, и итоги переговоров могут оказать влияние на динамику цен. Некоторые эксперты не исключают, что по итогам саммита риторика Дональда Трампа в адрес России может еще более смягчиться и это способно вызвать краткосрочные спекулятивные движения цен акций.
Нефть остается фактором нестабильности. Утром январский фьючерс на Brent вновь просел ниже $92,6 за баррель. При этом в Goldman Sachs прогнозируют падение Brent до $78.
Оборот основных торгов составил 53 млрд руб., что примерно на 20% ниже среднего. Аналитики БКС отмечают: «на захомяченных шортах высоко не улететь», а топлива для хорошего шортсквиза в рынке почти нет. В переводе на русский это значит, что закрытие коротких позиций в случае позитивных новостей не придаст рынку дополнительного импульса.
Ключевой вопрос дня – сможет ли индекс удержаться выше 2490 и подойти к зоне сопротивления 2510–2520. Но для ее пробоя потребуется либо новый геополитический импульс, либо уверенный разворот нефти вверх. При подтвержденном пробое поддержки вероятен уход к 2420–2430 пунктам.