Темп роста выручки в III квартале (+10,5%) ускорился по сравнению со II кварталом (+9,7%) и тем более с I кварталом, когда было отмечено снижение на 4%. Это указывает на восстановление и ускорение бизнес-динамики. Оба клиентских сегмента показали положительную динамику. B2C-сегмент вырос на 15,1%, а B2B – на 9,1%.