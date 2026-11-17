Минфин надеется, что налоговые изменения серьезно не повлияют на инвесторов
В Минфине надеются, что в налоговые изменения серьезно не отразятся на поведении инвесторов. Об этом заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в рамках форума «Рынок ценных бумаг» от АКРА.
«На наш взгляд, сейчас каких-то опасений не стоит иметь и стоит пользоваться теми льготами, которые предоставляются. И в первую очередь это, конечно, налоговые вычеты, которые не меняются в этом плане», – сказал он (цитата по РБК).
Чебесков напомнил, что сейчас действуют трехлетняя льгота владения, пятилетняя льгота, льгота на ценные бумаги технологического сектора, а также пакет льгот в рамках ИИС, ПДС и страхования жизни. Минфин настаивал, чтобы сами льготы не изменились в рамках новых налоговых правил.
Со следующего года правительство предложило обязать интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) платить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%, следует из внесенного в начале октября проекта поправок в Налоговый кодекс. Речь идет о дивидендах, процентах от долевого участия, роялти и доходах от сдачи недвижимости в аренду.
28 октября «Ведомости» писали, что Минфин готов пойти на уступки при налогообложении ЗПИФов в случае, если они выплачивают почти весь свой доход за вычетом операционных расходов в течение года после его получения. Остальные ЗПИФы должны будут уплатить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%.