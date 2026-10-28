Минфин готов смягчить налоговый законопроект в части ЗПИФов

Минфин обсуждает с бизнесом корректировку ко второму чтению налогового законопроекта, внесенного вместе с проектом бюджета, в части налогообложения закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Ведомство готово пойти на уступки и сохранить действующий механизм, который предполагает уплату налога только в момент погашения или продажи паев, для ряда ЗПИФов, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника. По словам одного из них, речь идет о тех фондах, которые выплачивают почти весь свой доход за вычетом операционных расходов в течение года после его получения. Другой федеральный чиновник говорит, что поправки коснутся только десятой части ЗПИФов на рынке, которые используются розничными покупателями для инвестиционных целей. При этом обсуждение по доработке норм законопроекта продолжается, обращают внимание собеседники «Ведомостей».