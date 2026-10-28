Континент возможностей

Континент возможностейКак России закрепиться на инвестиционной карте Африки
Сегодня можно с уверенностью говорить, что произошел коренной сдвиг в российской парадигме внешнеэкономических отношений, когда Африканский континент институционально закрепляется как приоритет. Этот вектор находит свое практическое воплощение на третьем саммите «Россия – Африка», который проходит 28–29 октября. Переход от общих деклараций к реальным контрактам на полях саммита требует от бизнеса точного понимания условий, при которых совместные проекты способны обеспечить долгосрочный результат.
Как отмечается в совместном докладе Финансового университета, фонда «Росконгресс» и делового издания «Ведомости» «Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса» (см. на сайте), понятие «инвестиционная привлекательность страны» само по себе недостаточно для принятия решений. Африка – это не единый рынок, а система пересекающихся инвестиционных контуров, где крупный внутренний спрос может сочетаться с дорогой логистикой, а богатая ресурсная база – с критическим дефицитом энергии.