Континент возможностей

Сегодня можно с уверенностью говорить, что произошел коренной сдвиг в российской парадигме внешнеэкономических отношений, когда Африканский континент институционально закрепляется как приоритет. Этот вектор находит свое практическое воплощение на третьем саммите «Россия – Африка», который проходит 28–29 октября. Переход от общих деклараций к реальным контрактам на полях саммита требует от бизнеса точного понимания условий, при которых совместные проекты способны обеспечить долгосрочный результат.