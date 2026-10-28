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Главная / Политика /

Что значит разговор Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Они боятся остаться на обочине переговорного процесса
Илья Лакстыгал
Роман Романов
Контакты России с соседними Финляндией и Норвегией почти полностью отсутствуют с 2022 г.
Контакты России с соседними Финляндией и Норвегией почти полностью отсутствуют с 2022 г. / EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин 27 октября провел первый с 2022 г. разговор с лидерами двух северных стран Европы по их инициативе. С премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре Путин говорил в марте 2022 г., а с избранным в 2024 г. президентом Финляндии Александром Стуббом – никогда.

Разговор Путина со Стёре и Стуббом свидетельствует о том, что часть европейских лидеров видят невозможность улучшить положение Украины оружием и деньгами, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Николай Силаев. Играет роль и опасение, что договоренности США с Россией состоятся без их участия, продолжает эксперт. «Раньше подход европейцев заключался в том, чтобы добиваться от Трампа жесткой линии к России. Сейчас они планируют участвовать в переговорах сами с той же линией. Результат будет тот же», – говорит Силаев. Важным событием будет, если их возьмут на переговоры в Абу-Даби. Также важным фактором Силаев считает отсутствие в ЕС согласия в оценке этого звонка (премьер Дании Метте Фредериксен заявила что, оценивает его «скептически». – «Ведомости»). Нет консенсуса в ЕС и по переговорам с Россией в целом, отмечает Силаев.

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