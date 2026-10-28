Что значит разговор Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Разговор Путина со Стёре и Стуббом свидетельствует о том, что часть европейских лидеров видят невозможность улучшить положение Украины оружием и деньгами, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Николай Силаев. Играет роль и опасение, что договоренности США с Россией состоятся без их участия, продолжает эксперт. «Раньше подход европейцев заключался в том, чтобы добиваться от Трампа жесткой линии к России. Сейчас они планируют участвовать в переговорах сами с той же линией. Результат будет тот же», – говорит Силаев. Важным событием будет, если их возьмут на переговоры в Абу-Даби. Также важным фактором Силаев считает отсутствие в ЕС согласия в оценке этого звонка (премьер Дании Метте Фредериксен заявила что, оценивает его «скептически». – «Ведомости»). Нет консенсуса в ЕС и по переговорам с Россией в целом, отмечает Силаев.