У инновационных компаний обнаружились проблемы в сотрудничестве с вузами

Только 7,4% крупных и средних российских компаний, осуществлявших инновационную деятельность, в 2025 г. сотрудничали с вузами в этой сфере. С научными учреждениями сотрудничали 8,5% таких организаций, следует из статсборника «Наука. Технологии. Инновации: 2027». Его подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки и Росстатом.