У инновационных компаний обнаружились проблемы в сотрудничестве с вузами

У инновационных компаний обнаружились проблемы в сотрудничестве с вузамиДля бизнеса не всегда очевидна практическая и коммерческая выгода от совместных исследований, говорят эксперты
Только 7,4% крупных и средних российских компаний, осуществлявших инновационную деятельность, в 2025 г. сотрудничали с вузами в этой сфере. С научными учреждениями сотрудничали 8,5% таких организаций, следует из статсборника «Наука. Технологии. Инновации: 2027». Его подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки и Росстатом.
В сфере промпроизводства с вузами по направлению инноваций сотрудничали 7% крупных и средних организаций, осуществлявших такую деятельность, а с научными – 9%.
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