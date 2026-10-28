Вопрос о поздравлениях

Вопрос о поздравленияхВ Сербии некого поздравлять, а президента Лулу Трамп не любит
Выигравший 25 октября выборы президента Бразилии Лула да Силва всегда имел натянутые отношения с Дональдом Трампом. Зато его оппонентов – и сидящего в тюрьме Жаира Болсонару, и его сына Флавио можно с полным правом назвать трампистами. Флавио, проигравшего выборы Луле, Трамп даже принимал в своем поместье во Флориде. Зато левый Лула идеологически близок к демократической партии США, многие политики и сторонники которой приветствовали его переизбрание. Трамп же, как и следовало ожидать, оказался разочарован его победой и высказал подозрения в честности выборов. Впрочем, он никогда не признавал и свое поражение в 2020 г. на выборах в США, обвиняя демократов в фальсификации их результатов. Более того, в прошлом году США поднимали пошлины на бразильские товары, объявляя в качестве причины нарушения прав человека Жаира Болсонару. В Бразилии он осужден за устроенные его сторонниками беспорядки после предыдущих президентских выборов.
Парламентские выборы в Сербии, на которых победил «Студенческий список», Трамп или кто-то еще из администрации США не прокомментировали, видимо в силу незначительности события в их системе координат. При этом в соседней Венгрии США пытались поддерживать верного трамписта бывшего премьера Виктора Орбана на выборах в апреле, которые он проиграл.
Россия в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в свою очередь, приветствовала победу Лулы – политика, который выступает за сотрудничество Бразилии с БРИКС, куда входит и Россия. Зато от поздравлений в адрес «студентов» в Сербии Москва воздержалась. Песков заявил, что итоги выборов, которые проиграл бывший президент Александр Вучич, приняты к сведению, и выразил надежду, что новые власти продолжат конструктивные отношения с Россией, приносящие пользу Сербии. В том же ключе высказалась и официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Объяснить такую разницу в российской реакции можно не только тем, что ранее Москва концентрировала усилия на развитии отношений с Вучичем и близкими к нему сербскими политиками. «Студенты» – это список, состоящий по большей части из практически ноунеймов, и даже не ясно, кто из них будет выдвинут в премьеры, а кто на другие позиции. Или же вообще будет принято решение о каком-то правительстве технических специалистов. А раз политическая линия победителей неясна, а отношений с ними нет – как их поздравлять?