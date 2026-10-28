Вопрос о поздравлениях

Выигравший 25 октября выборы президента Бразилии Лула да Силва всегда имел натянутые отношения с Дональдом Трампом. Зато его оппонентов – и сидящего в тюрьме Жаира Болсонару, и его сына Флавио можно с полным правом назвать трампистами. Флавио, проигравшего выборы Луле, Трамп даже принимал в своем поместье во Флориде. Зато левый Лула идеологически близок к демократической партии США, многие политики и сторонники которой приветствовали его переизбрание. Трамп же, как и следовало ожидать, оказался разочарован его победой и высказал подозрения в честности выборов. Впрочем, он никогда не признавал и свое поражение в 2020 г. на выборах в США, обвиняя демократов в фальсификации их результатов. Более того, в прошлом году США поднимали пошлины на бразильские товары, объявляя в качестве причины нарушения прав человека Жаира Болсонару. В Бразилии он осужден за устроенные его сторонниками беспорядки после предыдущих президентских выборов.