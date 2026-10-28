Какие налоговые поправки предложили скорректировать ко второму чтению депутаты

Какие налоговые поправки предложили скорректировать ко второму чтению депутатыДумский комитет по бюджету и налогам опубликовал заключения на законопроекты – спутники бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам опубликовал заключения на два проекта налоговых поправок из бюджетного пакета, внесенного кабмином в конце сентября. Депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении законопроекты «О налоге на сверхдоходы» и «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса», предложив при этом существенно доработать часть инициатив ко второму чтению. «Ведомости» изучили оба заключения за подписью председателя комитета Андрея Макарова.
Предложения по налогу на сверхдоходы
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