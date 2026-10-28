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Главная / Глобальные идеи /

Цифра вместо недр: эксперты назвали IT наиболее перспективной отраслью для инвестиций в Африке

Инфраструктурные ограничения и комплаенс-риски остаются главными барьерами для экспансии
Юния Алеева
Geng Xinning / Xinhua / AFP
Geng Xinning / Xinhua / AFP

Развитие цифровой среды и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в странах Африки сегодня представляют собой наиболее перспективную нишу для инвестиций. К такому выводу пришли авторы аналитического доклада «Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов», подготовленного деловым изданием «Ведомости» и Международным клубом молодых экономистов «Новое поколение» при участии фонда «Росконгресс». Подробнее ознакомиться с докладом можно по ссылке, с работой участников клуба – по ссылке.

В отличие от традиционных секторов (добыча полезных ископаемых, металлургия, финансы), где позиции глобальных игроков уже закреплены, африканский рынок цифровых сервисов еще не распределен. «Предпринимательская активность и спрос на прикладные решения возникают быстрее, чем инфраструктура, необходимая для их массового внедрения», – констатируют исследователи. Главным парадоксом рынка остается то, что в зонах покрытия мобильных сетей более половины населения до сих пор не пользуются интернетом из-за высокой стоимости устройств, тарифов и нехватки цифровых навыков.

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