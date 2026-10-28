Цифра вместо недр: эксперты назвали IT наиболее перспективной отраслью для инвестиций в Африке

В отличие от традиционных секторов (добыча полезных ископаемых, металлургия, финансы), где позиции глобальных игроков уже закреплены, африканский рынок цифровых сервисов еще не распределен. «Предпринимательская активность и спрос на прикладные решения возникают быстрее, чем инфраструктура, необходимая для их массового внедрения», – констатируют исследователи. Главным парадоксом рынка остается то, что в зонах покрытия мобильных сетей более половины населения до сих пор не пользуются интернетом из-за высокой стоимости устройств, тарифов и нехватки цифровых навыков.