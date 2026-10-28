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Главная / Бизнес / Интервью /

Кирилл Попов: «Наш приоритет – развитие биржевых торгов товарами АПК»

Директор Национальной товарной биржи о пилотных спот-торгах мясом и гарантиях исполнения сделок
Елена Орехова
Директор Национальной товарной биржи Кирилл Попов
Директор Национальной товарной биржи Кирилл Попов / Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • Сделки набирают темп

Российская сельскохозяйственная продукция становится все более заметной частью организованного биржевого рынка. За девять месяцев 2026 г. объем торгов ею на Национальной товарной бирже (АО «НТБ») превысил итог всего прошлого года, а число товарных позиций и новых инструментов выросло. Например, с января на торговой площадке начались спот-торги зерном. Помимо этого биржа проводит товарные аукционы по мясу, молоку, масличным и другой сельхозпродукции. Директор НТБ Кирилл Попов в интервью «Ведомостям» рассказал о развитии биржевых механизмов и их адаптации к геополитическим реалиям, пилотных спот-торгах мясом и пересмотре тарифной сетки.

Сделки набирают темп

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