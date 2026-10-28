Что обсуждали лидеры государств на Форуме стран – экспортеров газа

Что обсуждали лидеры государств на Форуме стран – экспортеров газаГлавной темой стала нестабильность на энергетических рынках, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке
Основной темой обсуждения на восьмом Форуме стран – экспортеров газа (ФСЭГ), который 27 октября прошел в Москве, стала нестабильность на энергетических рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также санкции в отношении России. Эти темы в своих выступлениях затронули не только президент России Владимир Путин, но и его коллеги из других государств – участниц ФСЭГа.
Что сказал президент России
На долю участников ФСЭГа приходится 70% мировых запасов природного газа и около 40% его глобального экспорта, начал свое выступление Путин. По его словам, участники ФСЭГа вносят вклад в обеспечение мировой энергобезопасности и сбалансированного развития государств и макрорегионов – прежде всего речь идет о странах Азии, Африки, Латинской Америки, где увеличивается потребление энергоресурсов.
Четверть энергобаланса планеты приходится на газ, подчеркнул Путин, в 2025 г. его потребление достигло 4,2 трлн куб. м, а к середине XXI в. мировой спрос на газ увеличится, по прогнозам, до 5,5 трлн куб. м в год, международные поставки к тому моменту вырастут в полтора раза и составят 1,7 трлн куб. м. Он подчеркнул, что роль природного газа будет укрепляться, что становится вызовом для отрасли с учетом потрясений, которые она переживает.
Среди таких потрясений Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке – одном из глобальных центров газодобычи, поскольку это привело к нарушению логистики поставок. Также к ним президент отнес теракты в отношении российских газопроводов в Европу и барьеров для закупок профильного оборудования и технологий. «В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности. Привычные деловые связи подорваны, цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень. Многие инвестиционные планы поставлены на паузу, сдвигаются на более поздний срок, а то и вовсе отменяются», – заявил он.
Россия занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче, выступает предсказуемым поставщиком за рубеж, подчеркнул президент. По его словам, в последние годы российские компании столкнулись с ограничениями со стороны некоторых стран, но любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка влияют на издержки иностранных потребителей газа – предприятий и домохозяйств, что сейчас видно по Европе. «В России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – заявил Путин.
Президент назвал приоритетные задачи в рамках ФСЭГа для мировой газовой отрасли. Главной проблемой сегодня является сбой поставок газа, поэтому нужно проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения государств, входящих во ФСЭГ. Заместить выпавшие объемы газа и пересмотреть логистику непросто и нужно соблюсти баланс интересов поставщиков и потребителей – у России и ее партнеров есть опыт в нефтяной сфере, где страна взаимодействует в рамках «ОПЕК плюс», за счет чего удается обеспечить предсказуемость рыночной конъюнктуры и стабильность предложения. Поэтому президент предложил расширить консультации в рамках ФСЭГа по кризисным ситуациям на газовом рынке и согласовывать подходы к осуществлению поставок.
Еще одно предложение – масштабные и длительные инвестиции в газовую отрасль, вложения должны основываться на долгосрочных контрактах, особо подчеркнул Путин: так покупатели вдолгую планируют энергоснабжение экономики, а поставщики уверены в сбыте и могут инвестировать в новые проекты. Третье предложение – обмен технологическими разработками в газовой сфере. В Арктике Россия сотрудничает с разными странами – недавно там с Россией работали европейцы, сейчас – Китай, прорабатывается возможность работы с США, привел пример президент.
Что говорили другие участники ФСЭГа
Большинство участников ФСЭГа и стран-наблюдателей говорили о необходимости мира и стабильности, иначе это приводит к нарушению поставок газа. Ситуация с Ормузским проливом показала, как геополитические изменения могут влиять на энергетику, говорил генсекретарь ФСЭГа Филип Мшелбила. «Некоторые [участники ФСЭГа] сталкиваются с односторонними ограничительными мерами, которые ограничивают доступ к рынкам, технологиям, финансированию. Некоторые сталкиваются с конфликтами и другими серьезными вызовами. Другие должны балансировать между давлением и необходимостью выполнять цели развития. В то же самое время несколько стран ФСЭГа показывают, как природные ресурсы можно использовать для создания высокотехнологичной инфраструктуры, а также диверсификации экономики», – заявил Мшелбила.
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого говорил, что не хочет, чтобы их страна и другие государства Африки были бедными, поскольку ситуация в их странах во многом зависит от мировых конфликтов, которые влияют на поставки энергоресурсов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказывал о военной агрессии США и Израиля, что привело к разрушению энергетической инфраструктуры Ирана, а это, в свою очередь, сказалось на всей мировой экономике. Председатель президентского совета Ливии Мухаммед Менфи тоже говорил о том, что «международные конфликты отражаются на ценах, и цену платят и производители, и потребители» – и в первую очередь страдают развивающиеся страны, у которых меньше возможностей противостоять потрясениям. К миру призывала в видеообращении и уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.
Представители мусульманских стран благодарили Россию, организовавшую нынешний форум, и Аллаха. Выступления глав разных стран иногда кардинально отличались. Так, госминистр нефтегазовых ресурсов Нигерии Экперикпе Экпо говорил, что у многих жителей стран Африки нет элементарного электричества и как раз природный газ мог бы решить эту проблему. Сходным образом рассуждал и президент Мозамбика, страны – наблюдателя ФСЭГа, Даниэл Чапо. По его словам, Африка обладает обширными запасами природного газа, но не все африканцы получают достойный доступ к своим ресурсом. «Африка не может оставаться страной, которая будет давать свет другим странам, когда ее жители живут в темноте», – подчеркнул он.
В отличие от своих коллег из Африки государственный министр МИД ОАЭ Саид Аль-Хаджери говорил о приоритете инвестиций и инноваций для развития. По его словам, цель ОАЭ – расширять мощности возобновляемых источников энергии. Проекты, где используется природный газ, требуют уверенности в будущем и устойчивые инвестиции в инфраструктуру – без них в дальнейшем все это приведет к новым рискам, отметил он.
Путин кратко комментировал выступления своих коллег. На слова Пезешкиана о незаконности санкций президент России сказал, что санкции приводят «к исключительно вредным последствиям» – как для производителей, так и для потребителей энергоресурсов. Комментируя выступление Делси Родригес, Путин напомнил, что Россия инвестировала миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы, и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжено. По его словам, Россия готова к сотрудничеству с официальными властями Венесуэлы, а также с представителями третьих стран: «Проводим соответствующие консультации и с официальными правительственными структурами Венесуэлы, и с заинтересованными компаниями из других, хочу подчеркнуть, третьих, стран».
Что по итогам ФСЭГа
По окончании форума была подписана Московская декларация. Вице-премьер Александр Новак сообщил об основных принципах, заложенных в документ. Первый касается энергетической безопасности. Лидеры государств отметили, что нужно создавать механизмы реагирования на кризисные ситуации в газовой отрасли, заявили о недопустимости односторонних санкций в отношении поставок газа, поскольку это создает риски для энергобезопасности. Также декларация акцентирует внимание на газовой инфраструктуре и заключении между потребителями и производителями долгосрочных контрактов. Третья составляющая касается технологической независимости, обмена опытом и кооперации между странами в сфере технологий. ФСЭГ объединяет ведущих производителей и поставщиков природного газа на мировой рынок. Членами форума являются 12 стран: Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ. Также есть восемь стран-наблюдателей: Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Сенегал. На нынешний саммит были приглашены и две страны-гостя – Туркменистан и ЮАР.-