Что обсуждали лидеры государств на Форуме стран – экспортеров газа

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого говорил, что не хочет, чтобы их страна и другие государства Африки были бедными, поскольку ситуация в их странах во многом зависит от мировых конфликтов, которые влияют на поставки энергоресурсов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказывал о военной агрессии США и Израиля, что привело к разрушению энергетической инфраструктуры Ирана, а это, в свою очередь, сказалось на всей мировой экономике. Председатель президентского совета Ливии Мухаммед Менфи тоже говорил о том, что «международные конфликты отражаются на ценах, и цену платят и производители, и потребители» – и в первую очередь страдают развивающиеся страны, у которых меньше возможностей противостоять потрясениям. К миру призывала в видеообращении и уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.