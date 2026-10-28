От саммитов к контрактам

От саммитов к контрактамКак перейти от дипломатических успехов к устойчивому сотрудничеству с Африкой
В Москве начинается третий саммит «Россия – Африка», сопровождаемый Экономическим и гуманитарным форумом. Это повод оценить, что изменилось за семь лет, прошедших с первого мероприятия в Сочи 2019 г. Отношения развиваются, но рост идет по прямой, а не по экспоненте. При этом потенциал для рывка очевиден, вопрос в том, что именно его сдерживает.
Программа нынешнего форума показывает расширение и некоторую конкретизацию повестки. Пока деловая программа не началась, но даже описания сессий более предметны: в экономической сессии озвучивается вопрос о реальном доступе к финансированию и изменения альтернативных платежей по сравнению с 2023 г.; транспортной – какие три шага позволят запустить первые совместные проекты уже в 2027 г. При этом преемственность местами заметна до буквальности: описание сессии о недрах почти дословно повторяет текст аналогичной сессии 2024 г. А сессия по ИИ уже ссылается на декларацию третьего саммита, которую еще только предстоит принять. Планирование, впрочем, тоже признак системности.