Думские выборы могут перенести на другое время

По словам двух собеседников «Ведомостей» в избирательной системе, обсуждается пакет возможных поправок. Одна из них касается изменения сроков проведения выборов депутатов Госдумы, сказали они. Пока это предварительный анализ, который касается будущих кампаний – в частности, 2031 г. (нынешний созыв нижней палаты начал работать месяц назад, его срок полномочий – пять лет). «Спешки в этом нет», – отметил один из источников.