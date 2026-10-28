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Думские выборы могут перенести на другое время

При совмещении кампаний избиратели путаются в кандидатах, а местная повестка «зашумляет» федеральную
Юлия Малева
В ЦИК приступили к анализу «шероховатостей» по итогам думской кампании 2026 г.
В ЦИК приступили к анализу «шероховатостей» по итогам думской кампании 2026 г. / Алексей Орлов / Ведомости

В Центризбиркоме (ЦИК) начали обсуждение законодательных изменений по итогам выборов в Госдуму, выяснили «Ведомости». О том, что такой процесс начнется и изменения представят депутатам, говорила 17 сентября глава ЦИК Элла Памфилова. «Ведомости» направили запрос в ЦИК.

По словам двух собеседников «Ведомостей» в избирательной системе, обсуждается пакет возможных поправок. Одна из них касается изменения сроков проведения выборов депутатов Госдумы, сказали они. Пока это предварительный анализ, который касается будущих кампаний – в частности, 2031 г. (нынешний созыв нижней палаты начал работать месяц назад, его срок полномочий – пять лет). «Спешки в этом нет», – отметил один из источников.

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