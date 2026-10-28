Думские выборы могут перенести на другое время

Думские выборы могут перенести на другое времяПри совмещении кампаний избиратели путаются в кандидатах, а местная повестка «зашумляет» федеральную
В Центризбиркоме (ЦИК) начали обсуждение законодательных изменений по итогам выборов в Госдуму, выяснили «Ведомости». О том, что такой процесс начнется и изменения представят депутатам, говорила 17 сентября глава ЦИК Элла Памфилова. «Ведомости» направили запрос в ЦИК.
По словам двух собеседников «Ведомостей» в избирательной системе, обсуждается пакет возможных поправок. Одна из них касается изменения сроков проведения выборов депутатов Госдумы, сказали они. Пока это предварительный анализ, который касается будущих кампаний – в частности, 2031 г. (нынешний созыв нижней палаты начал работать месяц назад, его срок полномочий – пять лет). «Спешки в этом нет», – отметил один из источников.
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