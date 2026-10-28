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Главная / Бизнес /

Энергокомпании до 2042 года могут выпустить ЦФА на 1–2 трлн рублей

Это позволит им частично покрыть дефицит вложений в новые мощности
Василий Милькин
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские электроэнергетические компании до 2042 г. могут привлечь 1–2 трлн руб. инвестиций за счет выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Такая оценка приведена в аналитических материалах компании «Эйлер». Эксперты компании отмечают, что в рамках генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. в России предполагается строительство около 90 ГВт новых энергомощностей и модернизация 64 ГВт действующих. Стоимость строительства электростанций, электрических сетей и другой энергетической инфраструктуры оценивается в 50–60 трлн руб., указывают они.

По оценкам аналитиков «Эйлера», до 80% необходимых инвестиций в электроэнергетическую инфраструктуру компании могут профинансировать за счет собственных средств, а также за счет кредитов и других классических долговых инструментов. При этом дефицит инвестиционных программ в отрасли до 2042 г. может составить до 10 трлн руб., считают аналитики. Часть этого дефицита компании могут покрыть за счет выпуска ЦФА, указывают эксперты «Эйлера».

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