Энергокомпании до 2042 года могут выпустить ЦФА на 1–2 трлн рублей

По оценкам аналитиков «Эйлера», до 80% необходимых инвестиций в электроэнергетическую инфраструктуру компании могут профинансировать за счет собственных средств, а также за счет кредитов и других классических долговых инструментов. При этом дефицит инвестиционных программ в отрасли до 2042 г. может составить до 10 трлн руб., считают аналитики. Часть этого дефицита компании могут покрыть за счет выпуска ЦФА, указывают эксперты «Эйлера».