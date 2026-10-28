Экспорт пиломатериалов из России сократился за девять месяцев на 18%

​​Российский экспорт пиломатериалов за девять месяцев 2026 г. упал относительно аналогичного периода прошлого года на 18% до 14,4 млн куб. м. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Рослесхоза. Из общего объема 54%, или 7,8 млн куб. м пиломатериалов, было продано в Китай. Другими крупнейшими покупателями были Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.