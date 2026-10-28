Экспорт пиломатериалов из России сократился за девять месяцев на 18%На продажи повлиял сильный рубль и стагнация строительного рынка в Китае
Российский экспорт пиломатериалов за девять месяцев 2026 г. упал относительно аналогичного периода прошлого года на 18% до 14,4 млн куб. м. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Рослесхоза. Из общего объема 54%, или 7,8 млн куб. м пиломатериалов, было продано в Китай. Другими крупнейшими покупателями были Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Всего поставки шли в 38 дружественных стран, сообщили в Рослесхозе. За прошедший год значительных изменений в географии поставок не отмечается. По данным Рослесхоза, основная экспортная номенклатура – это хвойные пиломатериалы (95%), затем идут березовые (4%), из липы (1%) и дуба (1%).
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