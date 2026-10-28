Трудности перевода

В российских высших учебных заведениях на сегодняшний день обучается более 37 000 студентов из стран Африки – данный показатель удвоился за последние шесть лет. Драйвером коммерческого набора выступает ценовой фактор: стоимость российского высшего образования для африканских граждан остается конкурентоспособной по сравнению с западными аналогами. Согласно консервативным прогнозам профильных ведомств, к 2030 г. численность обучающихся из Африки должна достичь 60 000 человек. При этом за позитивной динамикой скрывается глубокий дисбаланс между количественными параметрами приема и качеством интеграции студентов в академическую среду.