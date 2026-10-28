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Fish & сhips на фондовом рынке

Как непредсказуемость улова мешает рыбопромышленникам привлекать акционерный капитал
Герман Зверев , президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий

Пятнадцать лет назад известный американский писатель и журналист Майкл Льюис издал книгу «Бумеранг», первая глава которой называлась вызывающе – «Уолл-стрит в тундре». Известный своими бестселлерами о дельцах фондового рынка и нобелевских лауреатах автор на этот раз рассказал о причинах экономического кризиса 2008–2009 гг., назвав одной из них безрассудные экономические решения некоторых участников рынка в некоторых европейских странах.

В 2009 г. Landsbanki прекратил существование.

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