Как эксперты оценили будущее правительство Сербии

В Сербии после победы оппозиционного «Студенческого списка» на парламентских выборах может быть создано правительство технократов. Так считает научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. По его мнению, новая сербская власть будет создавать правительство с привлечением кадров извне политической системы страны, в том числе из бизнеса или профессуры. В том, кого «Студенческий список» выдвинет в премьеры, сейчас состоит главная интрига. Вероятнее всего, полагает Смирнов, руководители «Студенческого списка» сами не ожидали, что так легко получат власть в свои руки, в противном случае уже сейчас были бы готовы списки потенциальных кандидатов и в кулуарах говорили бы о новом будущем премьере. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что премьером, например, будет глава списка – профессор медицинского факультета Нови-Садского университета Илия Срданович, отмечает эксперт.