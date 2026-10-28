Как эксперты оценили будущее правительство Сербии

Как эксперты оценили будущее правительство СербииПобедивший «Студенческий список» может предложить «правительство технократов»
В Сербии после победы оппозиционного «Студенческого списка» на парламентских выборах может быть создано правительство технократов. Так считает научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. По его мнению, новая сербская власть будет создавать правительство с привлечением кадров извне политической системы страны, в том числе из бизнеса или профессуры. В том, кого «Студенческий список» выдвинет в премьеры, сейчас состоит главная интрига. Вероятнее всего, полагает Смирнов, руководители «Студенческого списка» сами не ожидали, что так легко получат власть в свои руки, в противном случае уже сейчас были бы готовы списки потенциальных кандидатов и в кулуарах говорили бы о новом будущем премьере. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что премьером, например, будет глава списка – профессор медицинского факультета Нови-Садского университета Илия Срданович, отмечает эксперт.
Все же он может стать наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра, не соглашается политолог-международник Дарко Тодоровски. Потенциально возглавить кабинет министров, по мнению эксперта, также может бывший управляющий Национального банка Сербии и профессор экономического факультета в Белграде Деян Шошкович. Но окончательное решение будет зависеть от предстоящих консультаций и договоренностей у победителей, полагает политолог: «Однозначно, новое правительство не будет партийным – его возглавят эксперты, поскольку «Студенческий список» – это не партийная структура, а общественная организация. Скорее всего, министерские портфели будут распределены между авторитетными экспертами, профессорами и деятелями искусства».